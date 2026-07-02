La presse sénégalaise désigne le grand coupable de l’élimination, le talent secret de Michael Olise

Papa Thiaw prend cher

"Soirée coachemardesque" pour le Sénégal comme le placarde le journal Le Soleil. Malgré un avantage de 2 buts jusqu’à la 86e minute, les Lions de la Téranga se sont inclinés 3-2 contre la Belgique au bout de la prolongation. Une élimination terrible pour le Sénégal qui avait fini par lancer sa Coupe du Monde après deux matchs ratés contre la France et la Norvège, la première période aura été positive contre les Diables Rouges avant de sombrer totalement. Retour à la maison donc pour le finaliste de la dernière CAN et un coupable déjà désigné : Pape Thiaw. Le Soleil parle en une de “changements de Pape Thiaw qui ont pesé lourd et profondément déséquilibré l’équipe”. Et ce n’est que la partie visible des critiques, il suffit d’ouvrir le journal pour en lire un peu plus sur la colère de la presse sénégalaise. “La leçon du maître Garcia” est mise en avant. Maître parce que le coach français a dominé son adversaire du jour, mais aussi parce que Rudi Garcia est celui qui a lancé Pape Thiaw à Saint-Étienne. Et une chose est sûre, l’élève n’a pas dépassé le maître hier soir. “Il a profité des errances tactiques du Sénégal avec notamment les changements catastrophiques de son “élève” Pape Thiaw”, ajoute le journal sénégalais.

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Le bagage physique hors norme d’Olise

“Légende en marche”, écrit le journal L’Équipe, au sujet du numéro 10 des Bleus, Michael Olise. C’est un poste qu’on pensait disparu, finalement, Didier Deschamps et lui l’ont remis à la mode. “C’est un numéro 10 comme avant”, estime Michel Platini, légende absolue de l’équipe de France et grand fan de la star du Bayern Munich. Mais au-delà de sa magie, l’ailier du Bayern Munich a quelque chose en plus qu’on ne perçoit pas forcément au premier regard : une qualité physique hors du commun. C’est simple, avec 40,9 km parcourus, Michael Olise est le joueur français qui a le plus couru depuis le début de ce Mondial. Jamais avare d’efforts défensifs, l’ancien de Crystal Palace multiplie les courses avec beaucoup de précision. Si certains peuvent perdre en lucidité, ce n’est pas son cas, et il le doit à son bagage physique hors norme. Le Français est d’ailleurs l’une des têtes d’affiche des tests d’effort effectués à Clairefontaine avant le début de la Coupe du Monde, symbole d’un joueur moderne par son activité, old school par son style, mais juste magique par son talent.

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Le Portugal joue plus qu’un match

Côté portugais, il y a un nom que tout le monde aura en tête face à la Croatie, celui de Diogo Jota. Puisque le match a lieu cette nuit, cela fera un an jour pour jour que le terrible décès de l’attaquant de Liverpool dans un accident de voiture a eu lieu. Personne n’a oublié Diogo Jota, surtout pas la Seleção, très touchée par ce drame. Après un premier tour moyen, le Portugal doit éliminer la Croatie pour espérer affronter l’Espagne ou l’Autriche en huitièmes de finale, le début d’une nouvelle compétition qui s’annonce très relevée.