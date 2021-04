Super League : l’Atlético annonce à son tour son retrait

La suite après cette publicité

Après les clubs anglais, c’est au tour de l’Atlético de Madrid d’annoncer son retrait de la Super League. Ce mercredi matin, le club espagnol a communiqué son souhait de faire machine arrière quant à ce projet de compétition européenne.

«Le Conseil d'Administration de l'Atlético de Madrid, réuni ce mercredi matin, a décidé de communiquer officiellement à la Superliga et au reste des clubs fondateurs sa décision de ne pas formaliser définitivement son adhésion au projet. L'Atletico Madrid a pris la décision lundi dernier de rejoindre ce projet en réponse à des circonstances qui aujourd'hui n'existent plus. Pour le club, il est essentiel que l'harmonie règne entre tous les groupes qui composent la famille rouge et blanche, en particulier nos supporters. Le groupe de l'équipe première et son entraîneur ont exprimé leur satisfaction quant à la décision du club, car ils comprennent que les mérites sportifs doivent primer sur tout autre critère.» L’Atlético est le premier club espagnol à indiquer sa rétractation, alors que les positions du FC Barcelone et du Real Madrid sont encore floues.