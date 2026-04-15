PSG : Matvey Safonov a acté la disparition de Lucas Chevalier

C’était un soir de devoir. Remis en cause il y a dix jours, Matvey Safonov a vite remis l’église au milieu du village. Titularisé pour un quinzième match consécutif par Luis Enrique hier soir face à Liverpool à Anfield (0-2), le portier russe a sorti l’un de ses meilleurs matchs ce de début d’année 2026, pour ne pas dire LE meilleur. Déterminant devant Isak, Kerkez, Ngumoha et même Gakpo, il s’est attelé à ne pas entamer la marge de deux buts acquise par son équipe à l’aller. Ce qu’il a justement réussi.

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Certains observateurs s’étaient interrogés sur la capacité du Russe à rebondir après son match raté contre le TFC, au cours duquel il s’était rendu coupable d’un faux jugement sur une sortie et d’un dégagement raté sur le corner menant au but toulousain. Mais le Russe a vite enterré les doutes. Sa prestation à Anfield lui a valu la note de 8,5 sur notre site, la meilleure du match tout simplement.

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L’attente risque de se prolonger pour Chevalier

De son côté, L’Equipe, qui lui met la note de 8, écrit : «un peu plus depuis ce mardi, le PSG sait qu’il dispose d’un gardien capable de l’amener à Budapest, le 30 mai. Et ça, il y a encore quatre mois, personne ne l’aurait imaginé. Personne sauf Luis Enrique.» Forcément, cette nouvelle prestation de Safonov vient jeter un peu plus le flou sur l’avenir de Lucas Chevalier.

«Le débat a-t-il été relancé», se questionnaient de nombreux observateurs ces derniers jours. Luis Enrique n’est pas du genre à s’aventurer dans des débats aussi provisoires, mais la production du gardien de 27 ans parlait pour elle-même hier soir : «en début de saison, j’ai dit que c’était un plaisir d’avoir trois gardiens comme les nôtres. Il a fait son travail de la meilleure des manières», souriait l’Asturien. Presque trois mois après son dernier match avec le PSG (victoire 1-0 à Auxerre le 23 janvier), Lucas Chevalier voit encore ses ouvertures disparaître. Sa situation demeure pénible à moins de deux mois de la Coupe du Monde, lui qui avait été relégué comme numéro trois derrière Brice Samba.