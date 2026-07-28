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Équipe de France : Zidane n’a pas prévu de parler à Deschamps

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Didier Deschamps @Maxppp

La première conférence de presse de Zinedine Zidane en tant que nouveau sélectionneur de l’équipe de France a été l’occasion de rendre hommage à Didier Deschamps à plusieurs reprises. Zizou a ainsi félicité son prédécesseur pour le travail accompli durant 14 années. « Je voudrais aussi féliciter Didier Deschamps pour ces quatorze années à la tête de l’équipe de France. Bravo pour tout ce que tu as accompli. Je pense que tout le monde t’est reconnaissant pour le travail réalisé. Je voulais simplement te dire bravo. Une nouvelle étape va désormais s’ouvrir, mais avec la même ambition : voir l’équipe de France gagner. Le président m’a choisi pour prendre la relève et j’ai désormais hâte de me mettre au travail ».

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Mais si ZZ s’est adressé à son ancien coéquipier en Bleu et à la Juve, il ne l’a pas contacté, en amont, et n’a pas prévu de le faire dans l’immédiat pour une passation de pouvoir. Lorsqu’il lui a été demandé s’il avait joint Deschamps ou s’il comptait le faire, Zidane a répondu : « ce n’est pas prévu que je parle avec DD, mais ça sera avec plaisir si on échange. »

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