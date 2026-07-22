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Coupe du Monde

Argentine : Scaloni salue encore la supériorité de l’Espagne

Par Sasha Nahon
1 min.
Lionel Scaloni lors de la conférence de presse avant la finale de la Coupe du Monde @Maxppp

Deux jours après la défaite de l’Argentine en finale de la Coupe du Monde 2026 face à l’Espagne (1-0 après prolongation), Lionel Scaloni a fait preuve d’un grand fair-play en refusant toute polémique autour de l’arbitrage. Interrogé sur une éventuelle injustice, le sélectionneur argentin a balayé cette hypothèse, préférant saluer la prestation de la Roja. « Non, on a perdu parce qu’ils étaient meilleurs. Il faut le reconnaître, ils ont mieux joué. Nous sommes probablement arrivés avec des moyens limités, c’est la réalité », a-t-il déclaré au micro de Marca.

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Scaloni a également tenu à remercier ses joueurs pour leur parcours, assurant que l’équipe avait « tout donné » tout au long de la compétition. Concernant son avenir, alors que les spéculations se multiplient depuis la finale, le technicien a rappelé qu’il était sous contrat jusqu’en décembre et que l’essentiel restait l’équipe nationale, quel que soit son entraîneur. Enfin, il a fermement démenti les nombreuses rumeurs relayées sur les réseaux sociaux évoquant de supposées tensions internes ou des tentatives de déstabilisation avant la finale, affirmant ne prêter aucune attention à ce type de spéculations.

Pub. le - MAJ le
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