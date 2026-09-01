Rony Lopes signe dans son 13e club !

Le championnat polonais va découvrir un autre ancien pensionnaire de Ligue 1. Après Benjamin Mendy, c’est au tour de l’ex-Lillois Rony Lopes de filer en Pologne. Passé par Benfica, Manchester City, Lille, Monaco, Séville, Nice, l’Olympiakos, Troyes, Braga, Alanyaspor, Farense et Tondela, le milieu offensif de 30 ans a signé deux ans avec le Motor Lublin.

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«Rony Lopes est devenu le nouveau joueur du Motor Lublin. L’ailier de 30 ans a rejoint les Jaune-Blanc-Bleu dans le cadre d’un transfert libre et a signé un contrat qui courra jusqu’au 30 juin 2028», annonce le club polonais qui devient le 13e club de la carrière du Portugais.