Rony Lopes signe dans son 13e club !
Le championnat polonais va découvrir un autre ancien pensionnaire de Ligue 1. Après Benjamin Mendy, c’est au tour de l’ex-Lillois Rony Lopes de filer en Pologne. Passé par Benfica, Manchester City, Lille, Monaco, Séville, Nice, l’Olympiakos, Troyes, Braga, Alanyaspor, Farense et Tondela, le milieu offensif de 30 ans a signé deux ans avec le Motor Lublin.
Olá, sou o Rony Lopes 👋#Lopes2028 🔗 https://t.co/5MakIZQF5A pic.twitter.com/1zuX66TPc2— Motor Lublin (@MotorLublin) September 1, 2026
«Rony Lopes est devenu le nouveau joueur du Motor Lublin. L’ailier de 30 ans a rejoint les Jaune-Blanc-Bleu dans le cadre d’un transfert libre et a signé un contrat qui courra jusqu’au 30 juin 2028», annonce le club polonais qui devient le 13e club de la carrière du Portugais.
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