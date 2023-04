Le onze de rêve de Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Depuis quelques mois maintenant, Cristiano Ronaldo évolue en Arabie Saoudite. Malgré 11 buts et 2 assists en 11 apparitions toutes compétitions confondues, le Portugais de 38 ans n’est pas satisfait. Son équipe est deuxième de Saudi Pro League, à trois points du leader Al-Ittihad. Venu pour remporter des titres, CR7, qui demeure un grand compétiteur, compte sur ses coéquipiers pour revenir sur le devant de la scène. Ce qu’il a toujours fait au final durant sa carrière, où il a pris place dans des vestiaires peuplés de stars et de joueurs talentueux.

Ce sont d’ailleurs eux qu’il a décidé de mettre en valeur. En effet, pour Goal Arabia, le Portugais a dévoilé son onze de rêve réunissant ses meilleurs coéquipiers. Et on peut dire que cette formation, articulée en 4-3-3, a fière allure. Dans les cages, il a misé sur Iker Casillas. Un portier avec lequel il a évolué et remporté de nombreux trophées sous le mythique maillot du Real Madrid. Un club où il a aussi joué avec Marcelo. Très lié au latéral gauche brésilien, CR7 l’a évidemment placé son équipe type. Dans l’axe, c’est Giorgio Chiellini et Rio Ferdinand, qu’il a connu à la Juventus et à Manchester United, qu’il a choisi.

Le Real Madrid en force

Pour occuper le poste de latéral droit, l’international lusitanien a un peu innové en mettant Sergio Ramos. Habituellement dans l’axe, le joueur du PSG , qui s’est bien entendu avec Cristiano Ronaldo à Madrid, occupe ce poste. Au milieu de terrain, le footballeur né en 85 avait le choix entre de nombreux joueurs talentueux. Se décider n’a pas dû être facile, mais il a tranché en faveur de Paul Scholes, légende de Manchester United, du duo madrilène Luka Modric-Toni Kroos. En attaque, on retrouve également deux autres Merengues, Karim Benzema, aligné exceptionnellement sur l’aile gauche, et Gareth Bale.

Les deux membres de la célèbre BBC soutiennent Wayne Rooney, qui a partagé l’attaque de Manchester United avec Cristiano Ronaldo. Sa présence est plutôt étonnante quand on sait que les deux hommes sont en froid depuis le départ de CR7 de MU avant le Mondial 2022, mais le Portugais a été honnête et a jugé sur le talent. Sur les onze joueurs de son équipe, il en a connu 7 au Real Madrid, 3 à Man Utd et 1 à la Juventus. À noter qu’il n’a mis que des coéquipiers croisés en club et aucun en sélection portugaise, notamment Pepe avec lequel il a aussi joué à Madrid. Mais CR7 a tranché pour d’autres joueurs. Son équipe type ferait d’ailleurs des ravages !