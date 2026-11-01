OM : Amine Gouiri adore sa connexion avec Amine Harit

Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille s’est imposé contre Toulouse (2-0). Une belle victoire pour les Phocéens qui grimpent ainsi à la sixième place de Ligue 1. Passeur décisif pour Amine Harit en début de match avant de marquer en fin de premier acte, Amine Gouiri a brillé : l’attaquant algérien, désigné Homme du match par la rédaction FM, a valorisé sa connexion avec son partenaire de club Amine Harit.

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« Le coach nous laisse beaucoup de liberté, on parle le même football (avec Harit ndlr). Le coach nous laisse beaucoup de liberté dans les 30 derniers mètres et on essaye de beaucoup combiner et de jouer dans ces petits espaces et aujourd’hui, on a bien fait », a-t-il déclaré au micro de Ligue 1+.