PSG : l'anecdote d'Ander Herrera sur l'anniversaire de Neymar

Les soirées d'anniversaire de Neymar sont l'occasion de voir les joueurs parisiens passer un bon moment tous ensemble. Des soirées inédites sur lesquelles Ander Herrera est revenu lors d'une interview accordée au programme "La Resistencia" de Movistar. Le milieu de terrain rouge et bleu a confié que la dernière fête de son ami brésilien s'est déroulée dans un très grand lieu, celui-ci n'était autre que le Yoyo, boîte de nuit parisienne.

« La vérité est que quand il fait quelque chose, il le fait pour passer un bon moment. Et il l'a organisé pour passer un bon moment. Je l'ai félicité », a-t-il tout d'abord dit avant d'évoquer la spécificité de cette soirée. Deux salles, l'une pour les couples à l'étage et la seconde plus bas pour les personnes célibataires. « Bien sûr, ma femme ne me laissait pas aller aux toilettes ni descendre dans l'autre salle », a-t-il déclaré. La preuve que le marquage existe même hors des limites du terrain.