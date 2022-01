Manchester United : Paul Pogba se rapproche du PSG

Absent depuis début novembre en raison d'une blessure à la cuisse survenue lors du rassemblement avec l'équipe de France, Paul Pogba a subi une rechute dans son rétablissement et ne devrait pas jouer pour Manchester United avant le mois de février. Il pourrait donc manquer six matches de plus, le joueur de 24 ans n'ayant plus joué depuis le match nul chez l'Atalanta, en Ligue des Champions (2-2).

Alors que la dernière année de Paul Pogba à Manchester United tourne au calvaire, lui qui ne devrait pas prolonger à l'issue de son contrat cet été, l'ex-milieu de terrain de la Juventus serait déjà en discussions avec des clubs européens. Et comme l'informe The Times, le Paris Saint-Germain serait la destination la plus probable pour le cadre des Bleus, qui n'a jamais indiqué son envie de rester chez les Red Devils au-delà de son contrat.