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Kylian Mbappé aurait insulté un membre du staff du Real Madrid

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp

C’est chaud en ce moment pour Kylian Mbappé au Real Madrid. l’escapade italienne de l’attaquant merengue passe mal en dépit de la déclaration de son entourage et les médias ne cessent de se faire l’écho de problèmes de comportement. Cette fois, c’est The Athletic qui y est allé de sa révélation sur le Français.

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Ainsi le match face au Betis le 24 avril dernier (le dernier disputé par Mbappé), le capitaine des Bleus aurait eu une altercation avec un membre du staff merengue à l’entraînement. «Selon certaines sources, le Français aurait tenu des propos colériques et insultants à l’encontre de ce membre du staff, qui officiait en tant qu’arbitre assistant en bordure du terrain et l’avait signalé hors-jeu», écrit le média. A noter qu’il n’est pas précisé si le joueur a été sanctionné ou non par son club.

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