OL : Noah Nartey est en route pour Lyon

L’OL est tout proche de boucler sa deuxième recrue du mercato hivernal. Après l’arrivée d’Endrick, le club lyonnais touche au but pour Noah Nartey, milieu de terrain danois de 20 ans pisté depuis plusieurs mois. Un accord a été trouvé avec Bröndby pour un transfert à 8 millions d’euros, assortis de 2 millions de bonus et d’un pourcentage à la revente. Le joueur, lui, s’est déjà entendu avec l’OL pour un contrat de quatre ans et demi.

Dernière ligne droite dans ce dossier. Selon nos dernières informations, Noah Nartey est arrivé à Lyon ce dimanche soir et doit passer sa visite médicale dans les prochaines heures. Sauf contretemps, la signature de l’international espoir danois est désormais imminente, ce qui permettrait à l’OL d’officialiser rapidement son deuxième renfort de l’hiver.