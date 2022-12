CdM 2022, Portugal : le clan Cristiano Ronaldo démonte Fernando Santos

La suite après cette publicité

La gestion du cas Cristiano Ronaldo (37 ans) par Fernando Santos lors de cette Coupe du Monde 2022 ne passe pas du tout auprès de la famille du quintuple Ballon d'Or, et elle le fait savoir. La compagne de CR7, Georgina Rodriguez, a dégoupillé en première sur son compte Instagram après l'élimination contre le Maroc (0-1) en quarts. « Aujourd'hui, ton ami et entraîneur a fait les mauvais choix. Cet ami, envers qui tu as tant de mots d'admiration et de respect. Le même qui a vu que tout a changé, lorsqu'il t'a fait entrer en jeu, mais c'était déjà trop tard. On ne peut pas sous-estimer le meilleur joueur du monde, son arme la plus puissante. On ne peut pas faire de quelqu'un un bouc émissaire alors qu'il ne mérite pas. La vie nous donne des leçons. Aujourd'hui, nous n'avons pas perdu, nous avons appris. »

Elma Aveiro, la sœur de CR7, lui a emboité le pas, critiquant ouvertement le technicien de 68 ans par le biais de messages repostés sur sa story, toujours sur Instagram. « Tu es énorme ! Ils ont tué l'Homme, ils ont tué la Seleçao, ILS ONT TUE UNE NATION ! Ils vont avoir tant de regrets ! #FernandosSantosOut », peut-on notamment lire dans un de ces posts. Les plus fidèles soutiens de Ronaldo vont devoir patienter avant de savoir si Fernando Santos restera le sélectionneur du Portugal ou non.