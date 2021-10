L'OL et l'OM visés par une enquête de l'UEFA

Selon les informations de l'Équipe, l'UEFA devrait ouvrir une enquête à l'encontre de l'Olympique de Marseille et de l'Olympique Lyonnais. En effet, la commission de discipline de l'instance européenne aurait saisi les incidents survenus à l'Orange Vélodrome et au Parc OL lors des rencontres de Ligue Europa, respectivement face à Galatasaray (0-0) et Brondby (3-0). Elle se réunira le 18 octobre avant de rendre ses décisions le 22 du même mois.

La suite après cette publicité

Le quotidien sportif indique que l'OM est visé par cette enquête en raison de « l'usage d'engins pyrotechniques, lancement d'objets et blocage de passages à l'intérieur » entre les supporters marseillais et le parcage stambouliote. Quant à l'OL, il est concerné par un envahissement de terrain et des obstructions de passage au sein de l'enceintre décinoise.