Mercato : le Bayern Munich fait face à un casse-tête colossal pour son gardien

Un bon doliprane. Voici ce dont a certainement besoin Thomas Tuchel quand il regarde l’état actuel des dossiers mercato gérés par le Bayern Munich. En effet, les discussions s’éternisent avec Tottenham pour Harry Kane. Daniel Levy reste ferme et veut au moins 117 millions d’euros pour lâcher son joueur, qui veut que tout soit réglé avant le début officiel de la saison, soit le 13 août. Mais les pensionnaires de l’Allianz Arena ne parviennent pas à faire plier le président des Spurs, réputé pour être redoutable en affaires. Kane envisage donc de rester un peu plus longtemps à Londres et de rejoindre Munich cet hiver ou l’été prochain.

Un dossier qui prend du temps

De quoi donner de sérieux maux de tête à Tuchel, qui veut un n°9 cet été. L’ancien entraîneur du PSG doit aussi composer avec Manchester City, qui ne lâchera pas Kyle Walker si facilement. Ce, alors que le latéral droit est d’accord pour signer trois ans en Bavière. Enfin, TT doit faire face à un terrible casse-tête, celui qui concerne le gardien du Bayern Munich. Arrivé l’hiver dernier, Yann Sommer n’a pas fait l’affaire. Le Suisse a donc rejoint hier l’Inter Milan. De retour de prêt de Monaco, Alexander Nübel, lui, a été cédé à Stuttgart.

Deux gardiens en moins donc pour l’écurie allemande qui comptait sur un retour prochain de Manuel Neuer. Out suite à sa blessure à la jambe, le portier travaille d’arrache-pied pour retrouver les terrains. Mais les dernières nouvelles parues dans la presse allemande ne sont pas forcément rassurantes. Bild explique que le sujet Neuer alimente les conversations au centre d’entraînement. Certains au club parlent d’un "changement de plan" et estiment qu’il ne faut plus parler de semaines mais plutôt de mois avant de le revoir sur les terrains. Ils pensent qu’il ne reviendra pas avant 2024.

Des pistes qui divisent

Malgré l’optimisme du joueur, qui évolue au jour le jour et qui n’a pas fixé de date pour son retour, les échos au sein du Bayern Munich sont plutôt négatifs. Pour cette raison, Tuchel veut un nouveau gardien. D’après Abendzeitung, il veut un portier qui a la qualité pour être un numéro 1. Une sorte de numéro 1 bis en gros. TT souhaite aussi un joueur qui ne causera pas de problème lorsque Neuer reviendra et qui acceptera d’être sur le banc. Ce qui n’est pas facile à faire accepter. L’idée est de transférer un joueur ne coûtant pas trop et cochant toutes ces cases, mais un prêt est possible selon Abendzeitung. Et les champions d’Allemagne ont quelques noms en tête.

Comme expliqué sur notre site, Yassine Bounou (Séville) est suivi. TZ explique que le Marocain ne fait toutefois pas l’unanimité. Karl Heinz Rummenigge apprécie beaucoup le joueur, mais ce n’est pas le cas de tous les autres membres de la direction et de la cellule de recrutement. Sky Germany évoque à présent la piste menant à Geronimo Rulli. Le profil du gardien de l’Ajax Amsterdam plaît au club. Mais rien n’est encore fait. Les noms de David De Gea (libre) ou encore David Raya ont été mentionnés. Mais le Bayern Munich ne veut pas se tromper, puisque le club pense que Sommer n’était pas la meilleure recrue l’hiver dernier. En pleine galère, l’écurie allemande patiente et compte sur Sven Ulreich pour assurer l’intérim en attendant de trouver la perle rare.