Naples : le coup dur se précise pour Victor Osimhen

Sous l’égide de Rudi Garcia, le Napoli réalise un début de saison mitigé en championnat et en Ligue des Champions. Et alors que plusieurs cadres, dont Victor Osimhen, se sont déjà pris la tête avec l’ancien entraîneur de l’OL et l’OM, un nouveau coup dur vient de frapper les Partenopei. Meilleur buteur de Serie A la saison passée, le buteur nigérian s’est blessé en sélection face à l’Arabie saoudite vendredi dernier (2-2). De retour en Campanie pour passer des examens supplémentaires, le verdict est tombé ce lundi.

En effet, comme le rapporte Sky Sports Italia qui est parvenu à obtenir un communiqué de presse du club napolitain, le buteur de 24 souffre d’une blessure aux ischio-jambiers : «Après la blessure subie en équipe nationale, Victor Osimhen a été visité et soumis à des examens complémentaires qui ont mis en évidence une lésion de grade moyen au biceps fémoral de la cuisse droite. L’attaquant italien a commencé son traitement au SSCN Konami.» Pour ce genre de blessures, le temps d’absence est estimé à 4 voire 6 semaines. Un terrible coup dur pour le Napoli.