Youth League : le PSG s'offre Manchester City

Avant les adultes qui s'affrontent dans la soirée (à suivre en live commenté sur notre site), on disputait en fin d'après-midi la 5e journée de la phase de groupes de Youth League entre Manchester City et le PSG. D'abord un peu dominés, les jeunes Parisiens ont su courber l'échine pour remporter un succès mérité 3-1.

Emmenés une nouvelle fois par un excellent Xavi Simons, les hommes de Zoumana Camara ont fait la différence grâce à un doublé de Gassama (40e, 50e) et un but signé Odobert (80e). Les Anglais ont réduit l'écart par O'Reilly (85e). Les U19 parisiens sont premiers de leur groupe et d'ores et déjà assurés d'être au moins barragistes avant une finale du groupe face à Bruges dans deux semaines.