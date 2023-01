Et revoilà Vincent Koziello !

Drôle de parcours que celui de Vincent Koziello. Le milieu de terrain de terrain désormais âgé de 27 ans avait crevé l’écran lors de ses jeunes années à l’OGC Nice sous les ordres de Lucien Favre. Parti contre trois millions d’euros à Cologne à l’hiver 2018, il a connu de grosses difficultés en Allemagne. Prêté ensuite au Paris FC et au Nacional de Madère, il avait ensuite pris le chemin d’Oostende.

La suite après cette publicité

Une aventure loin d’être plus glorieuse avec seulement 17 matches (424 minutes) disputés en 1 an et demi. Il a décidé cet hiver d’être prêté jusqu’à la fin de la saison et prend le chemin du RE Virton en D2 Belge. «Vincent Koziello portera les couleurs de l’Excelsior Virton sous forme de prêt de 6 mois. Formé à l’AS Cannes et l’OGC Nice, Vincent Koziello a débuté sa carrière pro à Nice, où il a joué en équipe première de 2014 à 2018. En 2018, grand espoirs français (repris en U21 de l’équipe de France) il a été transféré au FC Cologne, qui l’a prêté au Paris FC en 2020 et au CD Nacional, au Portugal, en 2021. Depuis la saison dernière, il évolue au KV Ostende en Jupiler Pro League, il arrive donc en prêt du club côtier» peut-on lire dans un communiqué.

À lire

Naples et Manchester City prêts à faire des folies pour Bilal El Khannouss