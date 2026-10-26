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Ballon d’Or Ligue 1

Ballon d’Or : Luis Enrique ne va pas regarder la fin de la cérémonie

Par Aurélien Macedo
Luis Enrique @Maxppp
PSG 2-0 Lyon
winamax
1 1.30 N 5.75 2 7.00 1er pari remboursé

Absent ce lundi de la cérémonie du Ballon d’Or 2026 car il était engagé sur le match de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais, Luis Enrique a pu savourer la victoire 2-0 de ses hommes.

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L’entraîneur espagnol qui était nommé dans la catégorie du meilleur entraîneur - même si Luis De La Fuente (sélectionneur de l’Espagne) l’a emporté - n’entend pas regarder la fin de la cérémonie comme il l’a confié à Ligue 1+ : «je préfère partager avec les joueurs après le match.»

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