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Jorge Sampaoli déjà viré !

Par Josué Cassé
Jorge Sampaoli @Maxppp

Arrivé sur le banc du Club Atlético Talleres de Cordoba en juin dernier, Jorge Sampaoli a déjà été viré par le club argentin après seulement sept matches sur le banc. Son bilan : 1 victoire, 2 nuls et 4 défaites, pour une 15e et dernière place dans le groupe A.

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«Parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. Cela me blesse profondément car je rêvais d’entraîner une équipe de football argentine depuis des années», a confié l’ancien coach de l’OM après son limogeage.

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