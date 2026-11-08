L1 : l’incroyable statistique du PSG après 10 journées

Au Paris Saint-Germain, le danger ne vient pas d’un seul homme, mais de partout. Cette saison, le club de la capitale affiche ainsi une impressionnante diversité offensive avec pas moins de 12 joueurs différents ayant déjà trouvé le chemin des filets, pour un total de 22 réalisations. Une force collective qui illustre parfaitement la richesse de l’effectif parisien et sa capacité à faire la différence dans toutes les zones du terrain. Que ce soit par ses attaquants, ses milieux ou même ses défenseurs, le PSG dispose de nombreuses solutions pour faire trembler les filets adverses.

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Senny Mayulu mérite-t-il désormais une place de titulaire au PSG ? Oui, il doit être titulaire. Il mérite davantage de temps de jeu, mais pas encore une place de titulaire Non, il doit rester un joueur de rotation. Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Dans ce collectif, Ferran Torres se distingue actuellement avec quatre buts au compteur. Derrière lui, Achraf Hakimi et Marquinhos suivent avec trois réalisations chacun, tandis que Mika Godts, Senny Mayulu et Illia Zabarnyi en comptent deux. Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Maghnes Akliouche et Lucas Beraldo ont également participé à cette dynamique offensive. Une répartition des buts qui en dit long sur la force de frappe parisienne : à Paris, chaque joueur peut devenir un danger et faire basculer une rencontre.