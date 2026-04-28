Bayern : Kompany promet l’enfer au PSG !

Vincent Kompany n’était pas aux premières loges. Suspendu, il a vécu l’incroyable match entre le PSG et le Bayern en tribunes, loin de son banc de touche habituel. Et cela ne lui a pas plu ! « J’ai aimé voir le match bien sûr. Mais pour moi plus jamais à cette position ! J’ai dit à Luis Enrique que je ne comprenais pas pourquoi il aimait cette position mais j’ai aussi apprécié le travail de l’équipe », a-t-il commencé par déclarer sur Canal+.

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Loin d’avoir tremblé à 5-2 pour le PSG, l’entraîneur du Bayern a déjà promis l’enfer au PSG pour le match retour. « Si je suis complètement honnête, je pense qu’il y a quelque chose de spécial qui peut se passer à domicile. Cela va être une ambiance de feu, un bruit… on sait que ramener à la maison ce match… A 5-2 ce n’était pas sûr. On a vécu ça souvent cette saison, on n’abandonne jamais, ils vont venir à fond et on va tout donner jusqu’à en crever s’il le faut. On veut ce match. »