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PSG, Luis Enrique : « il faudra marquer minimum trois buts à Munich »

Par Josué Cassé
1 min.
Luis Enrique @Maxppp
PSG 5-4 Bayern Munich

Présent en conférence de presse après la victoire sensationnelle du PSG face au Bayern Munich (5-4), Luis Enrique a tenu à féliciter ses joueurs. Satisfait du spectacle proposé, le technicien espagnol s’attend, malgré tout, à un match retour tout aussi intense et difficile en Allemagne.

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«J’ai posé la question à mon staff : combien de buts faudra-t-il marquer à Munich pour passer ? Minimum trois, c’est ce que nous pensons. On va aller à Munich, un stade que nous aimons, un stade qui nous a apporté de beaux souvenirs. On va chercher à montrer la même mentalité», a ainsi avoué l’ancien coach du Barça. De quoi imaginer une nouvelle avalanche de buts à Munich…

Pub. le - MAJ le
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