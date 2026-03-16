Chelsea : encore un coup dur avant le PSG

Demain soir, Chelsea va affronter le PSG en 1/8e de finale retour de la Ligue des Champions. Mais avec quelle équipe ? C’est la question que doit se poser Liam Rosenior. Le coach des Blues doit déjà faire sans Reece James, touché aux ischio-jambiers. Il est d’ores et déjà forfait pour le match de demain soir. Mais il pourrait bien être rejoint par un coéquipier sur les bancs de l’infirmerie. Malo Gusto (22 ans) est malade. Il n’a pas participé à l’entraînement des pensionnaires de Stamford Bridge ce lundi.

La suite après cette publicité

« Par ailleurs, Malo est malade aujourd’hui. Nous allons l’examiner demain et prendre une décision à son sujet. Estevão a repris l’entraînement. Il s’entraînera avec le groupe et nous évaluerons demain s’il peut prendre part au match à un moment donné. Quant à Filip Jorgensen, il a ressenti une gêne à l’aine après le match contre le PSG. Nous allons lui faire passer un scanner pour déterminer l’étendue exacte de cette blessure », a déclaré Liam Rosenior en conférence de presse.

Suivez Chelsea - PSG sur CANAL+ ! Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.