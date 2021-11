EdF : le beau discours de Didier Deschamps après la victoire en Finlande

Pour son dernier match de l’année 2021, et des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, l’équipe de France est allée s’imposer 2-0 en Finlande, emmenée une nouvelle fois par le duo Mbappé-Benzema. L’occasion pour Didier Deschamps de faire un petit bilan d’une année marquée par l’élimination en huitième de finale de l’Euro 2020 face à la Suisse (3-3, 7 tab à 8). La seule défaite des Bleus cette année, qui restent sur dix victoires et cinq matchs nuls.

La suite après cette publicité

À l’issue de la rencontre face aux Finlandais, Didier Deschamps a tenu à féliciter ses joueurs, dans un beau discours prononcé dans le vestiaire et publié sur Twitter par les Bleus. « Bravo, encore une fois. Ce n'était pas évident, pas facile, le contexte », a-t-il déclaré. « Mais c'est très bien de finir l'année comme ça. Vous aurez le temps après de regarder, on est sur une série positive. En dehors du terrain et sur le terrain, parce que le plus important évidemment c'est le terrain, vous avez fait ce qu'il fallait, en ayant un état d'esprit et une vie de groupe agréable. Même s'il y en a qui ont peu ou pas joué, vous êtes là aussi, donc c'est la victoire de l'ensemble de ce groupe. Bravo encore les mecs ! »