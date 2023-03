PSG : Michel Platini défend Galtier et la MNM

La suite après cette publicité

Nouvelle désillusion pour le PSG, qui ne remportera pas encore cette année sa première Ligue des Champions après avoir été éliminé par le Bayern Munich. Nouvel échec, aussi, pour le trio offensif de rêve des Rouge et Bleu, composé de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar Jr. Présent sur les ondes de RMC ce lundi, Michel Platini a tenu à prendre la défense du club de la capitale. Cette équipe du PSG, elle est au-dessus de tout le monde, elle est magnifique (en Ligue 1), a d’abord lâché l’ancien patron de l’UEFA, avant de poursuivre.

« Tout le monde veut gagner la Ligue des Champions. On était dithyrambique sur le PSG avec Messi, Neymar, Mbappé etc… Bien évidemment qu’ils peuvent jouer ensemble, les 3 devant. Contre les grands d’Europe, ça se passe mal… c’est comme ça, c’est le football ! Même Neymar et Messi à Barcelone n’ont pas remporté la Coupe d’Europe tous les ans. Galtier ? C’est un très bon entraîneur, il a eu des bons résultats partout où il est passé, il est, je pense, respecté par les joueurs. […] Le PSG a une belle équipe et il a perdu contre une autre belle équipe. »

