OM : la réaction sèche de Roberto De Zerbi sur son équipe après la défaite à Lille

Encore une occasion râtée. Douché à domicile à la dernière minute par le TFC lors de la dernière journée, l’OM avait vu l’opportunité de prendre seul la tête de la Ligue 1 s’envoler. Ce vendredi soir, il fallait donc se rattraper avec un enjeu similaire. Gagner face au LOSC pour prendre la tête du championnat en attendant le match du PSG face à Rennes. Mais l’OM a encore déçu. Plus encore que le week-end dernier. Rapidement menée au score, la formation de De Zerbi n’a jamais semblé capable de revenir dans la rencontre affichant une inquiétante fragilité technique et tactique.

Pourtant, sur le papier, l’OM s’était présenté avec une équipe type et notamment avec le retour de son trio offensif Pavard, Aguerd et Balerdi. Mais les trois hommes ont semblé un cran en dessous tout comme la star offensive Greenwood qui a été trop discret. Et si après la rencontre Balerdi regrettait notamment le manque de pressing de son équipe, son entraîneur Roberto De Zerbi n’a pas été aussi loin que ça dans l’analyse. Pour lui, son équipe a tout simplement été mauvaise et il n’avait pas vraiment de quoi expliquer les raisons.

Le constat terrible de De Zerbi

«On a mal joué, la défaite est méritée et c’est tout. Quand on joue mal, presque tous les joueurs, on dit que c’est la faute de l’entraîneur et tu mérites de perdre. C’était la même équipe, à part Højbjerg, qui a joué à Lisbonne. Là-bas, on a gagné 1-0 à onze contre onze et on avait fait le meilleur match de la saison. Et aujourd’hui c’est le pire match», a-t-il lancé froidement. Relancé sur les raisons de cette performance, notamment sur cette défense à 5, le coach italien a été très clair.

«On ne jouait pas à 5, ce soir on jouait à 4. Mais au-delà de l’aspect tactique, on avait du mal à garder le ballon, faire trois passes d’affilée, on n’avait aucun deuxième ballon, on défendait mal. Sans ça, c’est dur de parler de tactique hein. Et donc, oui, on jouait à 4 avec Weah plus haut et Greenwood au dessus de lui encore. » Une réaction sèche de la part de De Zerbi qui a semblé agacé au micro de BeIN Sports. On peut le comprendre puisque son équipe perd encore des points et continue de ne pas profiter des rares contre-performances parisiennes