LOSC : les mots forts de Davide Ancelotti sur Olivier Létang

Arrivé dans le nord de la France cet été, Davide Ancelotti se sent plutôt bien du côté du domaine de Luchin. Dans un entretien accordé à AS, l’entraîneur, cinquième de la Ligue 1 avec les Dogues, est revenu sur son adaptation à son nouveau club et à la Ligue 1. Et il a aussi eu des mots plutôt doux pour Olivier Létang, son président.

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« Létang connaît mon père depuis l’époque du PSG, il était directeur sportif aux côtés de Leonardo. Le travail qu’il a fait ici est incroyable, il a sorti le club d’un gouffre financier et l’a mené vers les sommets. Létang est exigeant, et il connaît le football. Il parle beaucoup de foot avec moi, mais il respecte mon rôle. Moi aussi j’aime parler avec lui. Il insiste beaucoup sur la discipline et moi je suis un peu le responsable des valeurs qu’il veut préserver au club », a expliqué l’Italien. Le principal concerné appréciera !