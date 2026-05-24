OL : Duje Caleta-Car devrait faire son retour

Prêté avec option d’achat l’été dernier par l’OL à la Real Sociedad pour alléger sa masse salariale, Duje Caleta-Car avait été un élément régulier du onze du club basque, au point de disputer notamment 27 matchs de Liga. Mais visiblement pas au point de convaincre l’ancien club d’Antoine Griezmann de lever son option d’achat, qui était de 4 millions d’euros.

La suite après cette publicité

Selon les informations de la presse espagnole, notamment de Marca, la Sociedad a décidé de ne pas conserver le joueur, qui va donc retourner à l’OL cet été. Malgré son temps de jeu important, il n’a pas convaincu la direction et devrait probablement être encore poussé vers la sortie par l’OL, qui n’hésitera pas à s’en séparer en cas d’offre convaincante.