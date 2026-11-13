La Fédération espagnole annonce la sanction pour Jesús Owono !

Le 2 novembre dernier, une rencontre de deuxième division espagnole entre le FC Andorre et Tenerife avait viré au drame. Lors d’une sortie particulièrement violente, Jesús Owono, le gardien du club andorran, avait percuté de plein fouet Jesús de Miguel, l’attaquant de Tenerife. Un terrible choc qui avait entraîné la mort du joueur espagnol à seulement 30 ans, plongeant tout le football espagnol dans une immense tristesse. Depuis, de nombreux hommages ont été rendus à l’attaquant, tandis que l’international équato-guinéen, profondément marqué par cette tragédie, tentait de faire face à ce terrible événement.

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Ce vendredi, la Fédération espagnole de football (RFEF) a rendu son verdict concernant le gardien de 25 ans. La commission de discipline a ainsi décidé d’infliger une suspension de douze matches à Jesús Owono. Il s’agit tout simplement de la sanction maximale prévue par l’article 102 du règlement disciplinaire de la Fédération espagnole, qui prévoit une suspension allant de quatre à douze rencontres pour une action violente envers un adversaire dans le jeu. « Compte tenu de la nature du comportement décrit (dans le rapport de l’arbitre) et des circonstances qui l’entourent, le comité estime que les faits constituent une infraction grave (…), dont la gravité particulière justifie la sanction maximale », a expliqué la RFEF dans son communiqué.

Jesús Owono profondément marqué par le drame

Pour justifier sa décision, la commission de discipline s’est notamment appuyée sur le rapport de l’arbitre de la rencontre. Ce dernier avait indiqué avoir expulsé le gardien du FC Andorre pour « avoir percuté brutalement un adversaire avec la jambe levée, en faisant usage d’une force excessive alors que le ballon était en jeu ». Une sortie aux conséquences tragiques qui vaut donc aujourd’hui à Jesús Owono la plus lourde sanction sportive prévue pour ce type de geste. L’international équato-guinéen aux 41 sélections va ainsi devoir observer une longue période loin des terrains, alors qu’il traverse déjà une épreuve particulièrement difficile sur le plan personnel.

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Quelques jours après le drame, Jesús Owono avait d’ailleurs pris la parole dans un communiqué pour exprimer son immense douleur, expliquant traverser « les jours les plus difficiles » de sa vie. Mais au-delà de cette sanction sportive, l’affaire est loin d’être terminée. Comme le rapportaient RTVE et Europa Press, le groupe des homicides de la police nationale espagnole avait ouvert une enquête tandis que le parquet a également engagé des investigations préliminaires afin de déterminer si la responsabilité du gardien pourrait dépasser le simple cadre sportif. Si le procureur en chef de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, avait initialement jugé « très difficile » l’ouverture d’une procédure pénale, estimant que le choc était intervenu dans une action de jeu, il avait également expliqué attendre les conclusions de la commission de discipline. Désormais sanctionné de douze matches, Jesús Owono pourrait donc aussi avoir à répondre de son geste devant la justice espagnole, même si aucune poursuite pénale n’a pour l’heure été annoncée.