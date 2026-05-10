Bastia - Le Mans : décision attendue mercredi !

La rencontre entre Bastia et Le Mans, disputée dans un contexte de fin de saison sous tension en Ligue 2, a viré au chaos dans les derniers instants. Alors que les Manceaux venaient de faire basculer le match grâce à un but inscrit dans le temps additionnel, des jets de fumigènes depuis les tribunes ont conduit à l’interruption définitive de la partie à la 90e+6 minute, laissant l’arbitre regagner les vestiaires et plongeant l’issue sportive dans une incertitude totale.

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Face à cet épisode, la LFP a rapidement pris position en ouvrant une instruction disciplinaire sur les incidents survenus au stade Armand-Cesari. Dans un communiqué publié ce dimanche, l’instance a confirmé que le dossier serait étudié en urgence par la commission de discipline, avec une décision attendue lors de la réunion prévue mercredi 13 mai. Une étape clé qui devra déterminer les conséquences sportives de cette rencontre potentiellement décisive dans la course à la montée en Ligue 1.