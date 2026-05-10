Menu Rechercher
Commenter 5
Ligue 2

Bastia - Le Mans : décision attendue mercredi !

Par Allan Brevi
1 min.
Le logo du Sporting Club de Bastia @Maxppp
Bastia Le Mans

La rencontre entre Bastia et Le Mans, disputée dans un contexte de fin de saison sous tension en Ligue 2, a viré au chaos dans les derniers instants. Alors que les Manceaux venaient de faire basculer le match grâce à un but inscrit dans le temps additionnel, des jets de fumigènes depuis les tribunes ont conduit à l’interruption définitive de la partie à la 90e+6 minute, laissant l’arbitre regagner les vestiaires et plongeant l’issue sportive dans une incertitude totale.

La suite après cette publicité
𝙅𝙤𝙧𝙙𝙖𝙣
#LMFC 🔴🟡 Il faudra attendre mercredi pour la décision de la Ligue concernant Bastia - Le Mans

La montée en L1 n’est donc toujours pas officielle
Voir sur X

Face à cet épisode, la LFP a rapidement pris position en ouvrant une instruction disciplinaire sur les incidents survenus au stade Armand-Cesari. Dans un communiqué publié ce dimanche, l’instance a confirmé que le dossier serait étudié en urgence par la commission de discipline, avec une décision attendue lors de la réunion prévue mercredi 13 mai. Une étape clé qui devra déterminer les conséquences sportives de cette rencontre potentiellement décisive dans la course à la montée en Ligue 1.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 2
Le Mans
Bastia

En savoir plus sur

Ligue 2 Ligue 2 BKT
Le Mans Logo Le Mans FC
Bastia Logo Bastia
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier