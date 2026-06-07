Real Madrid : Florentino Pérez donné gagnant à la mi-journée

Ce dimanche, les socios du Real Madrid votent pour leur prochain président. Ils ont le choix entre l’actuel dirigeant Florentino Pérez et l’outsider Enrique Riquelme, auteur d’une campagne électorale particulièrement agressive, promettant notamment de recruter Erling Haaland en cas de victoire. Et à la mi-journée, c’est visiblement Pérez qui est en tête.

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Marca est effectivement en train de sonder les socios, et à 14h, 64,52% d’entre eux avaient voté pour Florentino Pérez, contre 35,48% pour Enrique Riquelme. Un avantage pour le président en poste qui n’est pas surprenant, mais ce score provisoire de Riquelme est même considéré comme plus élevé qu’attendu. Rendez-vous ce soir pour le verdict, alors que les bureaux de vote ferment à 20h.