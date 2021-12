OM : Steve Mandanda demande à rencontrer Jorge Sampaoli !

La suite après cette publicité

Une titularisation contre Metz en Ligue 1 (0-0), contre le Lokomotiv Moscou en Ligue Europa (1-0), puis contre Le Cannet en Coupe de France (4-1). Et puis, c'est tout. Alors qu'il avait pourtant disputé les trois premières rencontres en Championnat cette saison pour pallier à la blessure de Pau Lopez, Steve Mandanda (36 ans) se contente d'un rôle de rotation depuis l'arrivée du portier espagnol cet été, prêté pour une saison avec option d'achat par l'AS Roma.

Aujourd'hui âgé de 36 ans, l'international français s'interrogerait sur son avenir, lui qui a disputé un total de 599 matches sous le maillot phocéen depuis son arrivée en 2007. Selon les informations de RMC Sport, Steve Mandanda et son agent aimeraient discuter, dans les jours qui viennent, de son avenir avec son manager, Jorge Sampaoli. Le technicien argentin ne lui aurait jamais vraiment donné d'explications quant à son rôle au sein de l'effectif olympien.

Plusieurs clubs français intéressés par Steve Mandanda

Si Pau Lopez semble maintenant indéboulonnable après des prestations de plus en plus convaincantes, Steve Mandanda serait déçu de ne pas avoir vraiment pu concurrencer l'Espagnol, lui qui a très rapidement été titulaire après son retour de blessure. De plus, alors que le Mondial 2022 approche, le gardien marseillais n'a pas été appelé lors des deux derniers rassemblements de Didier Deschamps, pour la phase finale de Ligue des Nations, ainsi que pour les derniers matches qualificatifs pour le Qatar.

Encore sous contrat avec l'OM jusqu'en 2024, le gardien de 36 ans n'aurait toujours rien décidé pour son avenir, mais ne serait pas contre un départ. Toujours selon les informations de RMC Sport, son avenir devrait se décider en janvier, alors que plusieurs clubs français seraient attentifs à la situation du gardien expérimenté. La situation devrait donc se décanter après cette réunion avec son entraîneur, alors qu'il n'a disputé que six rencontres, toutes compétitions confondues, cette saison.