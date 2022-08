Juve : le PSG ouvre la porte à un prêt pour Leandro Paredes

Leandro Paredes se rapproche chaque jour un petit peu plus de la Juventus de Turin. Certains détails ont d'ailleurs filtré. En effet, selon Relevo, la négociation avance bien entre les deux clubs qui cherchent la bonne formule afin de finaliser le transfert au plus vite. Le Paris Saint-Germain voulant se séparer de ses indésirables" le plus rapidement possible.

En principe, il devrait s’agir d’un prêt avec option d’achat. Il ne reste plus qu'à déterminer si cette option d'achat sera obligatoire ou non. L'opération n'est donc pas encore faite, mais elle semble en très bonne voie. Sky Italie a d'ailleurs confirmé que le PSG est désormais d'accord pour un prêt. Une bonne opération pour les 3 parties. Leandro Paredes pourrait alors retrouver là-bas son ami au sein de l'Albiceleste et ex-coéquipier au PSG, Angel Di Maria.