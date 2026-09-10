EdF : Philippe Diallo dévoile son rendez-vous secret avec Zinédine Zidane
Après 14 ans de règne de Didier Deschamps, l’équipe de France est désormais dirigée par une autre grande figure des champions du monde 1998, Zinédine Zidane. Après de longues années à attendre que l’opportunité se présente, l’ancien coach du Real Madrid n’a pas hésité une seconde quand le poste de patron des Bleus lui a été proposé. Le président de la FFF, Philippe Diallo, a d’ailleurs expliqué comment il avait offert cet emploi au double Z.
« Je l’ai rencontré en février 2025, juste après l’annonce du départ de Didier Deschamps. C’était un rendez-vous un peu secret, je ne voulais pas perturber l’équipe en place. On s’est vu de manière confidentielle, à Paris. J’ai d’abord voulu confirmer son immense volonté de prendre les commandes de l’équipe de France. C’est un homme qui a eu des propositions mirobolantes et qui les a toutes refusées pour l’équipe de France. Il m’a dit : « Président, je sais comment gagner ». Ma fierté est de donner à cette icône l’opportunité de continuer son histoire avec les Bleus », a-t-il confié à RMC.
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