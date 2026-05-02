PSG, Luis Enrique après le nul contre Lorient : "je ne suis pas content"

Entre deux tours d’une demi-finale de Ligue des Champions sous haute tension contre le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain a concédé un nouveau match nul au Parc des Princes, contre Lorient (2-2). S’il n’y a pas d’urgence, Luis Enrique a tenu à rappeler à ses joueurs que le titre était toujours en jeu et qu’il attendait plus de la part de son groupe, notamment de ses jeunes joueurs alignés ce samedi soir.

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«C’est le football, c’est comme ça. J’aime beaucoup comment Lorient joue, j’aime voir des équipes courageuses et ils ont très bien joué contre nous cette saison. Après, on a joué avec des joueurs qui ont moins de temps de jeu, je pense qu’on méritait de gagner ce match. L’impact des jeunes ? Je ne suis pas content quand je ne gagne pas les matches, mais il faut l’accepter. On avait besoin des trois points, la Ligue est encore ouverte. La suite ? Les entraîneurs ne se reposent jamais, on va se reposer», a-t-il assuré sur BeIN Sports.