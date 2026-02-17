Doué, Dembélé : Luis Enrique réagit à la folle soirée de Ligue des Champions du PSG

Cette Ligue des Champions n’est pas de tout repos pour le PSG. Le champion d’Europe avait déjà un peu vécu les montagnes russes lors de la phase de championnat, et ça semble reprendre ce chemin-là. D’abord mené de deux buts par Monaco, le club de la capitale a vu Dembélé sortir sur blessure après 26 minutes, visiblement pas remis de ses douleurs au mollet gauche. L’entrant Doué, dans la tourmente depuis vendredi et la défaite à Rennes où il aurait supposément été la cible des reproches de Dembélé, a mis tout le monde d’accord dès son apparition sur le pré.

Il a d’abord égalisé sur son premier ballon d’un tir canon. Il faut aussi à l’origine de l’égalisation juste avant la pause. Köhn a certes repoussé sa frappe, Hakimi était plus prompt à reprendre. Le Golden Boy y est enfin allé de son doublé pour offrir une victoire renversante aux siens (3-2). Il aurait même pu être crédité de plusieurs passes décisives si ses coéquipiers s’étaient montrés plus réalistes. «Tout le monde le tuait les dernières semaines. C’est un joueur incroyable, un joueur différent», rebondit Luis Enrique sur Canal +.

Luis Enrique : «l’équipe a été sensationnelle, dans sa mentalité»

«On a beaucoup de joueurs de ce niveau, très jeunes avec beaucoup d’ambition mais je suis très content pour lui parce qu’il mérite cette performance et il a été très important», poursuit l’entraîneur, pas mécontent d’avoir vu son équipe montrer un autre visage après un début de rencontre complètement raté. «Ça a été particulier parce que la première action, ça finit en but. La deuxième fois qu’ils viennent dans notre surface, ça a fait but aussi. Ça a été compliqué. C’est facile de perdre la confiance individuellement et collectivement. On a surmonté cela, on s’est créé des occasions, on a raté un pénalty aussi.»

Malgré cet échec de Vitinha à 0-2, le PSG a montré un caractère certain, alors qu’il aurait pu s’effondrer. «L’équipe a été sensationnelle, dans sa mentalité», conclut l’Asturien, lequel enregistre tout de même une mauvaise nouvelle avec la blessure de Dembélé. «C’est normal, il y a de la pression sur tous les joueurs. Nous sommes une équipe très jeune, avec expérience mais cette année, on a la pression de gagner. On aime cette pression. On a montré qu’on est capables». Avec tout l’effectif, ça serait encore mieux pour rivaliser. À commencer par le barrage retour dans une semaine au Parc des Princes.