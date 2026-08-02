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Ligue 1

Souleymane Faye prêté à Lorient

Par Josué Cassé
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir @Maxppp

Le FC Lorient touche au but. En effet, les Merlus vont officialiser dans les prochaines heures l’arrivée de Souleymane Faye. L’ailier sénégalais de 23 ans, qui était également dans le viseur de Brest, va débarquer sous la forme d’un prêt avec option d’achat en provenance du Sporting CP.

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Le FCL et le Sporting se sont entendus sur les bases d’un prêt avec une option d’achat de 6,5 millions d’euros, soit un peu plus que ce que le Sporting avait déboursé pour le faire venir de Grenade (6M€).

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