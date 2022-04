L'hommage émouvant d'Anfield à Cristiano Ronaldo

Il y a un absent de marque ce soir lors de ce Liverpool-Manchester United. Cristiano Ronaldo n'est pas présent à Anfield au lendemain du décès de son nouveau-né annoncé par la star portugaise sur les réseaux sociaux.

Après une minute de silence observée et respectée par tout le stade de Liverpool, les supporters des Reds ont profité de la 7e minute de la rencontre pour rendre un hommage à cet enfant et penser à sa famille.

A classy gesture from both Liverpool and Man United fans who briefly unite to pay tribute to Cristiano Ronaldo and his family.



