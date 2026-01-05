Menu Rechercher
OM : Christophe Dugarry fusille De Zerbi

Marseille 0-2 Nantes

Ce week-end, l’Olympique de Marseille s’est incliné 2 à 0 à domicile face au FC Nantes. Une défaite que Christophe Dugarry attribue à Roberto De Zerbi. Au micro de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport, l’ancien footballeur a détruit le coach phocéen.

«Tu es censé recevoir un adversaire pitoyable, mais encore une fois, tu le relances au Vélodrome. Nantes a fait un super match. Je ne comprends pas De Zerbi. Je ne sais pas ce que fait ce Monsieur. Arrête la psychologie, on te demande juste d’être entraîneur ! (…) La marche est trop haute. De Zerbi est un entraîneur moyen, il y a un plafond de verre. Il est là depuis 18 mois, mais ça ne progresse pas. Pour l’OM, il faut un tacticien, un mec qui sent le football, qui soit inspiré. Lui, il est totalement perdu.» RDZ appréciera…ou pas.

