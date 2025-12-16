OM : le mercato très attendu de Neal Maupay et Pol Lirola

Mêmes joueurs jouent encore. Cet hiver, Neal Maupay et Pol Lirola vont de nouveau se lancer dans une grande partie de poker durant le marché des transferts hivernal. L’été dernier, les deux hommes s’étaient assis à la table de jeu avec le président Pablo Longoria et le directeur sportif Medhi Benatia. Tous deux avaient pour objectif de se séparer du Français et de l’Espagnol. Ils pensaient y parvenir puisque les Phocéens avaient été très clairs sur leurs intentions et que plusieurs écuries s’étaient manifestées, flairant les bonnes affaires. Concernant Lirola, Pise, l’Udinese, Parme, le Genoa ainsi que des clubs de Liga s’étaient positionnés. Mais aucun n’a eu les faveurs du latéral droit de 28 ans.

96 minutes jouées à eux deux cette saison

De son côté, Neal Maupay a été dragué un temps par Sassuolo, l’Udinese, le Genoa, Getafe ainsi que des écuries grecques. Le Racing Club de Lens a aussi été cité comme un point de chute potentiel. Toutefois, le Français de 29 ans a refusé toutes les approches dont il a fait l’objet. Les cartes en mains, Maupay et Lirola ont donc mené le jeu et ont décidé de rester, tout en étant conscients qu’ils n’auraient pas ou peu de temps de jeu sous les ordres de Roberto De Zerbi. Absents de la liste UEFA pour la Ligue des Champions, les deux footballeurs, qui étaient dans le loft durant l’été, ont accepté leur sort et les règles établies par Marseille. Ils n’ont eu que quelques miettes à se mettre sous la dent depuis le début de la saison.

Lirola a été utilisé à 3 reprises par RDZ, pour un temps de jeu total de 31 minutes. A chaque fois en Ligue 1. Il a ainsi joué 18 minutes face à l’OL le 31 août dernier avant d’entrer en jeu 1 minute face à Angers le 29 octobre et 12 minutes contre Auxerre le 1er novembre. Depuis, plus rien pour le joueur qui a été une seule fois dans l’effectif sans entrer en jeu (contre le Paris FC, le 23 août). Le reste du temps, il n’est pas dans le groupe convoqué par l’Italien. C’est un peu la même chose pour Neal Maupay. Absent du groupe le plus souvent, il a été une fois sur le banc contre le PFC sans entrer en jeu. Il a pu rejouer avec la réserve olympienne face à Seyssinet le 1er novembre. Sur le pré durant 65 minutes, il a marqué un but.

Un avenir au centre du jeu

C’est à ce moment-là que RDZ lui a tendu la main et annoncé sa réintégration. Il faut aussi préciser que l’OM a eu quelques blessés, ce qui a favorisé son retour inattendu. « Pourquoi réintégrer Maupay ? Je le vois mieux physiquement. Il est plus positif, on verra après l’entraînement. Je ne sais pas qui jouera et comment on jouera», avait-il expliqué avant le match contre Brest. Dans le groupe, le Français est resté sur le banc. Mais il a joué 1 minute la semaine suivante face à Nice le 21 novembre. Depuis, Maupay a de nouveau disparu des radars, tout comme Lirola. Comment les deux joueurs vivent-ils cette situation ? Les deux joueurs, qui s’entraînent avec le groupe et qui sont bien intégrés, ne sont forcément pas très heureux de moins jouer.

Mais il n’y a pas d’inimitié nous a-t-on fait savoir. Chacun prend les choses à sa façon. Maupay continue de rigoler avec tout le monde comme avant. De son côté, Lirola ne semble pas impacté. Il n’est pas du tout touché par cette situation, qui semble glisser sur lui. Le fait qu’il soit en fin de contrat le 30 juin prochain peut expliquer cela. En janvier, il sera libre de discuter avec les clubs de son choix. Ce sera une période très importante pour lui, comme pour Maupay, qui est encore lié aux Olympiens pour 2 ans 1/2. Mais malgré leur situation, les deux joueurs, dont les choix sont attendus cet hiver, sont heureux à Marseille nous assure-t-on. Leurs cas risquent encore de faire parler dans la cité phocéenne, où une nouvelle partie va débuter en janvier. Il reste à savoir qui en ressortira vainqueur. L’été dernier, ni les joueurs, ni l’OM n’ont été gagnants.