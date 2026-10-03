LOSC : le constat intéressant de Davide Ancelotti sur la Ligue 1

Davide Ancelotti a pris les commandes du LOSC cet été. L’entraîneur italien, ex-adjoint de son père Carlo au Real Madrid et dans plusieurs de ses aventures, s’est lancé en solitaire à Botafogo et Lille est sa deuxième expérience d’entraîneur principal. Dans un entretien accordé à AS, celui qui pointe à la quatrième place de la Ligue 1 a livré une analyse intéressante sur le niveau du championnat français.

La suite après cette publicité

« Ici, ce n’est pas facile. Malheureusement avec le problème des droits TV, c’est un championnat qui n’a pas beaucoup de visibilité, mais il y a quand même des talents qui sont produits chaque saison et on joue un jeu très physique. Au niveau de l’intensité, le football français se rapproche beaucoup de la Premier League. D’ailleurs, beaucoup de joueurs d’ici terminent en Premier League. Si tu penses que tu vas débarquer en France et avoir le temps de contrôler le ballon, de t’arrêter pour réfléchir, tu te trompes », a ainsi expliqué le coach italien, qui met en avant l’intensité de la Ligue 1.