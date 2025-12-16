Hugo Ekitike a séduit tout le monde à Liverpool

Liverpool a stoppé l’hémorragie et vient d’enchaîner 5 matches sans défaite. Tout n’est pas parfait, loin de là, et Arne Slot a vécu des jours compliqués avec l’affaire Mohamed Salah. Mais s’il y a quelque chose qui fonctionne du côté d’Anfield, c’est bien Hugo Ekitike, l’une des recrues estivales. Début septembre, on n’aurait pas forcément parié que le Français serait le renfort le plus convaincant, à la lecture des nouveaux arrivés. Surtout parce que Liverpool avait décidé de mettre le paquet pour recruter Alexander Isak au même poste.

Mais voilà que mi-décembre, il est presque impossible de trouver un détracteur de l’ancien Rémois, auteur face à Brighton de son deuxième doublé consécutif en Premier League. Le voilà à 7 réalisations en championnat. Preuve de son importance, Liverpool a remporté sept des dix matchs de championnat où Ekitike a été titularisé cette saison, et seulement un des six où il n’a pas joué. Car le Français de 23 ans a aussi mangé son pain noir avec l’intégration d’Isak, à court de forme suite à sa grève de l’entraînement à Newcastle.

Van Dijk est sous le charme

Avant de retrouver le chemin des filets contre Leeds le 6 décembre dernier, Ekitike n’avait pas marqué depuis le 20 septembre face à Everton. Mais durant cette période de 8 rencontres, il n’a débuté qu’à 3 reprises. Le temps de laisser Isak montrer ses limites actuelles. Désormais, tout Liverpool s’est pris d’affection pour le Français, à commencer par ses partenaires, comme son capitaine Virgil van Dijk. « Il est très efficace devant le but. Il est important grâce à ses buts et à son travail acharné. Il est exigeant envers lui-même, et nous attendons tous beaucoup de lui. La saison n’a pas été facile, mais qu’il arrive et produise de telles statistiques est excellent. C’est ce dont nous avons besoin. Il doit juste rester calme et continuer à travailler. »

Son entraîneur Arne Slot a également félicité Ekitike pour le travail abattu. « On se concentre surtout sur les buts d’Hugo, qui sont très importants, mais je vois aussi autre chose : il devient de plus en plus fort. Il est de plus en plus difficile pour les autres équipes de le déposséder du ballon. Il a de plus en plus d’énergie pour courir, avec ou sans ballon. » Et c’est bien ce qui préoccupe le plus Slot actuellement, retrouver un collectif où tout le monde prend sa part du travail défensif. Ekitike est récompensé de ses efforts, avec trois titularisations consécutives. Et on ne voit pas ce qui le priverait d’une quatrième samedi prochain, pour le déplacement à Tottenham.