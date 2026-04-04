Sénégal-Maroc : la confidence de Koulibaly sur Yassine Bounou

Dans un entretien accordé au Media Carré, le capitaine du Sénégal Kalidou Koulibaly est revenu sur la perte du titre de la CAN 2025 après la défaite sur tapis vert prononcée par la CAF. Le défenseur d’Al-Hilal explique notamment que c’est son coéquipier en club Yassine Bounou qui l’a prévenu de cette annonce qui a fait trembler le football mondial.

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«C’est Yassine Bounou qui me le dit. On est tout le temps ensemble, on s’apprécie énormément. On était ensemble et quelqu’un l’appelle et lui dit. Donc lui, il me le dit et moi j’étais déstabilisé, je me suis dit qu’il rigolait. Mais non car deux secondes après je reçois le communiqué de la CAF. J’y croyais pas, je me disais que c’était incroyable mais je devais continuer ma vie car il y avait entraînement et match le lendemain. Yassine m’a dit : vous n’êtes plus champions d’Afrique, c’est nous les champions maintenant. Il rigolait mais avec Yassine on a tellement une bonne relation qu’il n’y a aucun problème. On en rigolait jusqu’à dire que c’était la première fois que le club d’Al-Hilal avait deux champions d’Afrique en même temps. J’ai parlé après avec Edouard Mendy alors qu’on jouait l’un contre l’autre le lendemain. J’ai parlé avec le président de la FSF, le secrétaire général, le coach. On commençait à voir que c’était réel et que ce n’était pas si drôle.»