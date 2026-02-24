Ademola Lookman a déjà mis l’Atlético de Madrid à ses pieds !

Courtisé par plusieurs clubs cet hiver, notamment Fenerbahçe, Ademola Lookman a finalement choisi l’Atlético de Madrid pour passer un cap dans sa carrière. Un transfert estimé à plus de 40 millions d’euros bonus compris, qui met fin à une relation devenue tendue avec l’Atalanta. Désireux de quitter Bergame depuis l’été précédent, après une offre refusée de l’Inter, l’ailier nigérian avait finalement patienté jusqu’au mercato hivernal pour forcer son départ. Entre-temps, il avait rappelé toute son importance sur la scène internationale lors de la CAN 2025, avec 3 buts et 4 passes décisives en 6 matchs. Un profil explosif qui correspondait parfaitement aux attentes de Diego Simeone, en quête d’un joueur capable d’apporter percussion, profondeur et efficacité dans les transitions rapides, particulièrement sur le couloir gauche.

Dès son arrivée, il déclarait : « je suis conscient de la ferveur des supporters de l’Atletico de Madrid envers le club, les joueurs et l’équipe. Ils sont toujours là pour supporter l’équipe à chaque match, c’est exceptionnel. » L’ancien joueur de Leipzig n’a pas tardé à justifier cet investissement. Pour sa première titularisation en quart de finale de Coupe du Roi face au Betis, Lookman a immédiatement frappé fort. Buteur d’un petit bijou après un slalom dans la surface, puis passeur décisif pour Antoine Griezmann en transition rapide, il a largement contribué au large succès madrilène (0-5). Une entrée en matière tonitruante, marquée par sa justesse technique, sa vitesse d’exécution et sa capacité à déséquilibrer les défenses. Déjà omniprésent dans les circuits offensifs, il a rapidement donné l’impression d’être parfaitement intégré au système de Simeone.

Diego Simeone l’adore déjà

Une semaine plus tard, il a confirmé tout son impact face au FC Barcelone, toujours en Coupe du Roi. Dans un choc très attendu, Lookman a signé un match référence avec un but et une passe décisive, participant activement à la démonstration des Colchoneros face aux Blaugranas (4-0). Au-delà des statistiques, son influence dans le jeu a sauté aux yeux : création de décalages, appels tranchants et implication dans plusieurs actions dangereuses. Sa capacité à casser les lignes et à accélérer le tempo a changé le visage offensif de l’Atlético. En Ligue des Champions, il s’est également montré décisif lors d’un barrage aller spectaculaire face au Club Bruges. Dans un match ouvert et intense, Lookman a inscrit le but du break juste avant la pause, concluant une déviation de Griezmann sur corner. Une réalisation précieuse dans une rencontre finalement conclue sur un 3-3, qui laisse le suspense intact avant le retour à Madrid ce mardi.

Buteur encore ce samedi face à l’Espanyol (4-2) en Liga et déjà décisif dans plusieurs compétitions, le Nigérian affiche des débuts impressionnants (4 buts et 2 offrandes en 6 matchs). En quelques semaines seulement, il s’est imposé comme une pièce maîtresse de l’attaque rojiblanca, confirmant qu’il pourrait bien devenir l’un des nouveaux chouchous du Metropolitano. Son entraîneur, Diego Simemone, l’adore déjà : « Lookman va marquer beaucoup plus de buts, nous l’avons recruté en connaissant cette qualité. Maintenant, nous l’adaptons à l’équipe en développant également ses qualités défensives. » Le technicien argentin a aussi ajouté en conférence de presse : « il possède des qualités différentes de celles de nos autres attaquants. Il est davantage spécialisé dans les duels individuels que dans le jeu collectif, même s’il est également capable de jouer en équipe, et il a immédiatement eu un très bon impact sur l’équipe. » De quoi faire trembler Bruges avant le barrage retour au Metropolitano ? Réponse ce mardi soir (18h45).