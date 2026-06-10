Le transfert du serial buteur Vedat Muriqi fait déjà polémique !

C’est une saison exceptionnelle qu’aura réalisée Vedat Muriqi (32 ans) avec Majorque. Le buteur kosovar a terminé la saison de Liga avec 23 buts au compteur, seulement deux de moins que Kylian Mbappé, le meilleur buteur du championnat espagnol. Une performance incroyable, sachant que contrairement à l’attaquant tricolore, Muriqi joue dans une équipe de bas de tableau, qui a même été reléguée au terme de la saison. Surtout qu’en enlevant les penaltys, il serait devant le Bondynois.

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Particulièrement redoutable dans la surface rivale, l’ancien de la Lazio s’est aussi affirmé comme un des meilleurs joueurs du monde dans le jeu aérien. Si ses buts n’ont pas permis à son équipe de se maintenir - Majorque ne faisait pas partie des candidats à la relégation en début de saison - ils lui auront au moins permis de se refaire une sacrée cote sur le mercato. De nombreux clubs sont ainsi venus aux nouvelles pour s’offrir ses services, puisqu’il semble impossible de voir un joueur d’un tel calibre rester en deuxième division.

Un transfert qui ne va pas rapporter grand chose à Majorque…

Et visiblement, c’est du côté du Fener, en Turquie, qu’il devrait signer. Un club où il évoluait lors de la saison 2019/2020, avant de rejoindre Rome. Les Stambouliotes devraient payer 15 millions d’euros, réglés en trois versements, et Majorque devrait conserver 10% d’une future vente. Un transfert qui fait polémique à Majorque, comme l’indique Estadio Deportivo. Les supporters estiment ainsi que leur club aurait pu obtenir bien plus d’argent, surtout que la Lazio conservait 45% sur une plus-value. Au total, le club relégué en D2 espagnole va toucher environ 4 millions d’euros seulement. Une somme rachitique pour un joueur avec de telles statistiques en Liga, bien qu’à un âge un peu avancé.

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De leur côté, les fans turcs estiment que le montant déboursé par leur club pour Muriqi est… trop cher. Du moins, pour un joueur de 32 ans déjà. Ils auraient préféré enrôler un attaquant plus jeune, et que leurs dirigeants ne jouent pas forcément sur la carte de la nostalgie. Autant dire que le principal concerné va devoir se charger, à base de buts et de prestations XXL, de se mettre tout le monde dans la poche à Istanbul…