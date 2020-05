AS Monaco : deux nouveaux courtisans pour Nacer Chadli

Le 11 août dernier, l'AS Monaco annonçait le prêt de Nacer Chadli (30 ans) à Anderlecht jusqu'à la fin de l'exercice 2019-2020. Après l'arrêt du Championnat en cours, aussi bien en Belgique qu'en France, l'attaquant international belge va faire son retour au sein du club de la Principauté. Il n'est toutefois pas garanti que l'ancien joueur de Tottenham, auteur de 8 buts et 4 passes décisives en 17 matches de Jupiler Pro League cette année, reste très longtemps sur le Rocher.

Après le Club Bruges, la Dernière Heure révèle ce mardi que l’Antwerp (D1 belge) et l’Olympiakos s'intéressent également à Nacer Chadli, à qui il ne reste qu'un an de contrat avec Monaco. Le média belge précise que son gros salaire ne sera pas problématique pour le club d'Anvers ni pour la formation du Pirée. Reste à connaître les plans du principal concerné et de Roberto Moreno, le coach monégasque, pour le Diable Rouge.