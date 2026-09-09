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Le Barça vient de payer 5 transferts

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Rodri avec le FC Barcelone @Maxppp

Le FC Barcelone, comme tous les clubs, a l’habitude de payer ses gros transferts en plusieurs échéances. Les Barcelonais devaient encore terminer de payer plusieurs grosses opérations au terme de l’exercice 2025/2026, avec plus d’une centaine de millions d’euros encore dus à d’autres clubs.

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Et comme l’indique Sport, le club a terminé de payer certains de ces transferts au cours des dernières semaines. Il s’agit des transferts de Dani Olmo, de Raphinha, de Jules Koundé, de Robert Lewandowski et de Vitor Roque. Le Barça devait ainsi encore 34,4 millions d’euros à Leipzig pour Olmo, et 12,3 millions à Séville pour Koundé. Les Barcelonais ont aussi réglé un peu moins de 20 millions d’euros à Leeds pour Raphinha, 11 millions d’euros au Bayern Munich pour Lewandowski et 7 millions d’euros à Paranaense pour Vitor Roque.

Pub. le - MAJ le
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