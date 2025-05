LdC : Mehdi Benatia donne son prono pour PSG-Inter

Le samedi 31 mai prochain, le Paris Saint-Germain tentera de remporter la première Ligue des Champions de son histoire face à l’Inter. Et si le peuple rouge et bleu poussera derrière son équipe, à Marseille, ce ne sera pas pareil. D’ailleurs, Medhi Benatia a confirmé qu’il espérait voir les Nerazzurri s’imposer.

« C’est une belle question, je vais peut-être même aller au stade. Très sincèrement, j’ai beaucoup de respect pour Nasser (Al-Khelaïfi). J’ai aussi mon président qui m’a fait signer à la Juventus (Marotta). (…) À ce jour on est les seuls, et j’aimerais bien qu’en septembre, ça continue comme ça, on va être honnête », a-t-il confié sur RMC.