Une star de Man City a tenté de faire capoter le transfert de João Neves au PSG

Avec Pep Guardiola, Bernardo Silva quitte lui aussi Manchester City après neuf ans passés chez les Skyblues. L’heure du bilan a donc sonné pour le milieu offensif portugais de 31 ans. Et parmi les confidences faites par l’ancien Monégasque, il y a une petite histoire de mercato. En effet, Bernardo Silva a tenté de faire capter le transfert de João Neves au Paris Saint-Germain en 2024.

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«Lors du dernier Euro 2024, Rúben Dias et moi savions qu’il était sur le point de signer au PSG. Nous avons donc commencé à appeler Manchester City pour les dissuader de le laisser filer. Ils avaient d’autres priorités à l’époque et ont renoncé à le recruter, mais aujourd’hui, ils le regrettent peut-être un peu… Nous connaissions déjà João et nous nous étions déjà entraînés avec lui ; nous avions pu constater quel genre de joueur il était, un joueur qui ne déçoit jamais», a-t-il déclaré à DAZN.