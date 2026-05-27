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Une star de Man City a tenté de faire capoter le transfert de João Neves au PSG

Par Matthieu Margueritte
1 min.
João Neves @Maxppp

Avec Pep Guardiola, Bernardo Silva quitte lui aussi Manchester City après neuf ans passés chez les Skyblues. L’heure du bilan a donc sonné pour le milieu offensif portugais de 31 ans. Et parmi les confidences faites par l’ancien Monégasque, il y a une petite histoire de mercato. En effet, Bernardo Silva a tenté de faire capter le transfert de João Neves au Paris Saint-Germain en 2024.

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«Lors du dernier Euro 2024, Rúben Dias et moi savions qu’il était sur le point de signer au PSG. Nous avons donc commencé à appeler Manchester City pour les dissuader de le laisser filer. Ils avaient d’autres priorités à l’époque et ont renoncé à le recruter, mais aujourd’hui, ils le regrettent peut-être un peu… Nous connaissions déjà João et nous nous étions déjà entraînés avec lui ; nous avions pu constater quel genre de joueur il était, un joueur qui ne déçoit jamais», a-t-il déclaré à DAZN.

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